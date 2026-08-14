Ферран Торрес сделал выбор в пользу ПСЖ
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ПСЖ подпишет Феррана Торреса за 50 млн евро, а «Барселона» останется без форварда.
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00:00 — Начало
00:37 — Кинул первым
04:23 — Проблема для Флика
06:25 – Отличные цифры
09:07 — Все равно выгнали бы
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