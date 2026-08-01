Главные трансферы и слухи лета 2026 | МЯЧ Подкаст
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Чемпионат мира наконец закончился – а значит, мы можем начать готовиться к новому клубному сезону! За месяц до закрытия ТО Саня Журавлев, Кирилл Хаит, Васант Балан и Гриша Телингатер собрались в студии, чтобы разобрать главные свершившиеся переходы в топ-клубах АПЛ, Ла лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1. Плюсом к тому парни обсудили самые громкие слухи и возможные покупки, ну и порассуждали, кого нужно докупить в каждую из команд, чтобы собрать идеальный состав.
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#мячproduction #мячподкаст #трансферы
0:00 — Приветствие
1:17 — Арсенал
13:18 — Ман Сити
22:35 — МЮ
28:45 — Челси
39:38 — Астон Вилла
44:08 — Ливерпуль
49:10 — Тоттенхэм
55:46 — Реал
1:06:07 — Барселона
1:13:24 — Атлетико
1:19:01 — Интер
1:22:56 — Наполи
1:24:37 — Ювентус
1:26:08 — Милан
1:29:42 — Бавария
1:33:24 — Боруссия
1:34:51 — ПСЖ
1:39:11 — Турция и Саудовская Аравия