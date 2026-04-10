АПЛ возвращается после очень долгого перерыва. Английская Премьер-лига отдыхала 3 недели и готова дать огня. Впереди решающий матчи, а таблица АПЛ полна интриг. Михаил Горячев на своем канале FootballMike подготовил развернутое Превью 32 тура АПЛ.

Челси и Манчестер Сити сыграют мощнейший матч, который может повлиять на гонку.

Лига Чемпионов отыграла свое, но теперь Арсенал дома принимает Борнмут, который не проигрывает 11 матчей. Ливерпуль хочет скорее забыть ПСЖ и ждет дома Фулхэм. А МЮ и Лидс покажут настоящее дерби. Манчестер Юнайтед дома пока исключительно побеждает. Роберто Де Дзерби и его Тоттенхэм поедут на сложный выезд в Сандерленд. Вест Хэм обязан обыгрывать дома разыгравшийся Вулверхэмптон. Брентфорд и Эвертон борются за еврокубки и играют между собой. Лига Европы на полях АПЛ: в гости к Ноттингем Форрест едет Астон Вилла. Бернли и принимает дома Брайтон, у которого 4 победы в 5 последних матчах. Ньюкасл сыграет в гостях против Кристал Пэлас. Эдди Хау и его команда еще сохраняют шансы на еврокубки.