#Балтика #Балтийцы #Латышонок1

Лучшим игроком августа 2026 года по версии болельщиков стал Евгений Латышонок!

Женя буквально сразу после возвращения в «Балтику» занял место в воротах и за месяц отстоял в двух матчах на ноль. На эту награду он опередил Аймана Мурида и Чинонсо Оффора, которые тоже были заметны в прошедшем месяце.

На предматчевой тренировке 1 сентября Женя получил свою награду из рук юного болельщика Саши, который пришёл на занятие вместе со своими родителями Иваном и Татьяной. Более того, Саше удалось также пообщаться с Балтийцами, а встреча с кумирами запомнится ему надолго!

Как это было — в нашем душевном видеоотчёте.