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https://paywall.pw/w7xvmzvneao4 – новый телеграм-канал «Чистый хвост: версия для своих»

Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail

Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann

Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled

Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/

Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud

Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc

Таймкоды:

0:00 Полина была на ЦСКА Арене – как прокаты выглядели изнутри?

7:49 съемка с дрона, визитки спортсменов и оператор на льду – новые фишки в трансляции

11:20 Трусова – лидер сборной или «отдохнувшая мать»? Спорим с Ягудиным

17:05 произвольная Саши – возможность дать людям Трусову, которую они полюбили

22:17 «мой внутренний Адам Сяо Хим Фа встал и поаплодировал»: Ваню зацепила новая Петросян

28:53 музыкальный приговор контрольным прокатам: выбираем худший саундтрек к программам

31:45 постановка Ришо для Трусовой получилась удачнее, чем обе для Валиевой?

38:28 произвольная Кондратюка – «опыт, который нужно пережить на трибуне»

46:26 сравниваем «Джексона» Федорова и «Робота» Дикиджи

52:06 как же хорош Дикиджи в этом сезоне – Настя в восторге от его произвольной

56:04 «наш Джастин Бибер из 2012-го»: выбрали главного краша контрольных прокатов

1:02:10 риск Бойковой и Козловского впечатляет, но может испортить им сезон

1:07:19 кто виноват в столкновении танцоров на разминке?

1:12:01 Хавронина и Нарижный вернулись, но готовы ли они забрать единственную квоту?

1:17:07 Саша Плющенко дебютировал на Гран-при – удалось или нет?

1:23:47 есть ли сходства в катании Евгения и Александра Плющенко?

1:27:31 оцениваем идею Ветлугина показать иностранцам лучшие программы в карьере