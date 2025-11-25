Карьера бойца ММА Алексея Шуркевича началась рядом с будущим чемпионом UFC Петром Яном, а полетела вверх рядом с бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко. Шуркевич тренируется (как можно догадаться) в Омске, выступает с 2014 года и сейчас у него 6-0 в АСА. Перед боем с Денисом Магером в Беларуси Шуркевич провел длительные сборы в Таиланде и не под запись сделал чистосердечное признание: «Вадим, я там так [заколебался]». Причина в том, что Шуркевичу помогал готовиться тренер по тайскому боксу Александр Ляликов. Человек, который буквально энциклопедически изучал тайский бокс и помог Шуркевичу попасть в непопсовый зал, где ему давали просто нещадные объемы.

Омский боец прилетел в Минск на бой с местным спортсменом Денисом Магером, который начинал 2025 год с рекордом 12-1 и котировался как один из главных белорусских проспектов. Но примерно в 22:00 на пресс-конференции Шуркевич сиял небольшими гематомами и говорил, что хочет драться за титул в 2026-м. До этого он блестяще переключил зал одной репликой, когда ему загудели после победы решением. «Слушайте, мои корни тоже из Беларуси, мне говорил это мой отец, так что слава роду Шуркевичей». И ему тут же захлопали.

Для нас Шуркевич согласился дать подснять на видео те часы, которые бойцы обычно закрывают ото всех. Мы встретились ровно за восемь часов до боя и посмотрели, как они проходят, если ты выступаешь в очень жестком виде спорта.