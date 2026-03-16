В этом ролике поговорим о политическом кризисе вокруг чемпионата мира, который нарастает на глазах. Уже возникают вопросы, которые еще недавно казались фантастикой: могут ли США лишить мундиаля и что теперь будет со сборной Ирана? Президент США Дональд Трамп недавно принял Лео Месси и «Интер Майами» в Белом Доме по случаю победы команды в Кубке MLS. Пока Лео и другие футболисты «Интера» выстроились сзади, президент США заговорил совсем не о футболе, а о войне с Ираном. И это не шоу, а новая реальность. За три месяца до чемпионата мира США начали военную операцию «Эпическая ярость» против другого участника мундиаля — Ирана. В конфликт быстро втянулся весь Ближний Восток. Иран наносил ракетные и дроновые удары по ОАЭ, Катару, Кувейту, Бахрейну и Саудовской Аравии. В регионе уже нарушено авиасообщение, а напряжение продолжает расти. Сегодня разберем санкции, которые могут быть применены к обеим сторонам конфликта. А еще нырнем в историю и посмотрим, было ли что-то подобное до этого.