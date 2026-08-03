Приветствуем хоккейных фанатов! Это новый выпуск шоу «ЗДЕСЬ КХЛ», в котором Кирилл Корнилов, Владимир Гучек, Михаил Зислис и Сергей Гимаев вновь встретились в любимом формате зрителей – «Своя игра».

Кто оказался сильнее в вопросах о клубах КХЛ и ВХЛ? Кто лучше ориентируется в истории Кубка Гагарина, регулярных чемпионатах, финалах, рекордах лиги и самых памятных сезонах? Насколько хорошо эксперты знают игроков НХЛ, легендарных хоккеистов, комментаторов, трансферы и хоккейные телеграм-каналы? Кто быстрее угадывал карьеры игроков, вспоминал самые известные арены, рекорды КХЛ и необычные факты из истории хоккея? Почему некоторые вопросы вызвали жаркие споры между участниками? Кто сумел вырваться вперёд после второго раунда? И кому в итоге достался главный приз новой «Своей игры»?

Приятного просмотра!

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