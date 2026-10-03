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«Локомотив» не всегда был мощным. В новом выпуске исторического цикла «Футбольного клуба» рассказываем, как команда преодолела путь от «пятого колеса» до одной из главных сил всей Европы.

Ведущий выпуска:

Тимофей Синявский https://t.me/sinyavskiytim

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00:00 Вы в историческом цикле «Футбольного клуба»!

01:07 Образ поезда повсюду

02:38 В СССР «Локомотив» считали балластом

02:56 Споры о годе основания

04:20 Большой советский футбол начался с «Локо»

05:49 «Профсоюзы» и безоговорочный вылет

07:06 Лучший период в советской истории

09:31 Семин прервал 30-летнюю бесславную серию

10:23 «Пятое колесо»

12:05 Распад страны дал команде толчок

13:15 Точка еврокубкового отсчета. Баджо не пощадил

15:38 Первая победа – сенсация

16:36 Комментаторский дебют Василия Уткина

17:38 «Локомотив» стал явлением

18:17 Кубок обладателей кубков создан для «Локо»

19:15 Полуфинал номер один

21:13 Полуфинал номер два

22:49 Судейский инцидент в противостоянии с «Тиролем»

24:14 Дебют в группе Лиги чемпионов

26:14 Апогей развития

27:06 Величайшая победа в истории клуба

28:44 1/8 финала с «Монако» началась обнадеживающе

30:00 «Нормальные люди не будут тебе мстить всю карьеру»

31:20 Все спорные эпизоды ответного матча

32:55 Яркие фрагменты следующих лет

33:53 Все могло быть иначе