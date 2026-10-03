КАК ЛОКОМОТИВ ИГРАЛ В ЕВРОПЕ. От всеобщих насмешек до побед над грандами
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«Локомотив» не всегда был мощным. В новом выпуске исторического цикла «Футбольного клуба» рассказываем, как команда преодолела путь от «пятого колеса» до одной из главных сил всей Европы.
Ведущий выпуска:
Тимофей Синявский https://t.me/sinyavskiytim
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00:00 Вы в историческом цикле «Футбольного клуба»!
01:07 Образ поезда повсюду
02:38 В СССР «Локомотив» считали балластом
02:56 Споры о годе основания
04:20 Большой советский футбол начался с «Локо»
05:49 «Профсоюзы» и безоговорочный вылет
07:06 Лучший период в советской истории
09:31 Семин прервал 30-летнюю бесславную серию
10:23 «Пятое колесо»
12:05 Распад страны дал команде толчок
13:15 Точка еврокубкового отсчета. Баджо не пощадил
15:38 Первая победа – сенсация
16:36 Комментаторский дебют Василия Уткина
17:38 «Локомотив» стал явлением
18:17 Кубок обладателей кубков создан для «Локо»
19:15 Полуфинал номер один
21:13 Полуфинал номер два
22:49 Судейский инцидент в противостоянии с «Тиролем»
24:14 Дебют в группе Лиги чемпионов
26:14 Апогей развития
27:06 Величайшая победа в истории клуба
28:44 1/8 финала с «Монако» началась обнадеживающе
30:00 «Нормальные люди не будут тебе мстить всю карьеру»
31:20 Все спорные эпизоды ответного матча
32:55 Яркие фрагменты следующих лет
33:53 Все могло быть иначе