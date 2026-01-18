Супер дерби прошло в одну калитку - МЮ полностью переиграл Сити. Сегодня на поле был только Манчестер Юнайтед.

Арсенал в свою очередь не смог обыграть Ноттингем Форрест.

Ливерпуль провел отличный матч, но не победил, а Челси не был лучше Брентфорда, но свои очки забрал.

Меня зовут Михаил Горячев - вы на канале FootballMike.

Я комментирую АПЛ каждые выходные в паблике Английский Акцент, а на своем канале продолжаю рассказывать вам про Премьер-Лигу и про футбол в Англии.