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Шмейхель-старший трогательно поддержал завершившего карьеру сына Каспера
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Источник: соцсети Петера Шмейхеля
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