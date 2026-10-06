ЛЕГЕНДЫ УХОДЯТ / РОНАЛДУ ВЕРНЕТСЯ? / МЕССИ НЕ СВЯТОЙ / ДЖЕКО – ИКОНА / ДЗЮБА ЗРЯ ЗАКОНЧИЛ?
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Прошедшая неделя обернулась сразу несколькими историями, которые связаны с окончанием эпох. Скандальное шоу с конфликтом Роналду и Жезуша, подготовка к прощальному матчу Месси, красивые проводы Джеко и завершение карьеры Дзюбы – в новом выпуске «Футбольного клуба».
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Ведущий выпуска:
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