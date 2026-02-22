Мы в телеге - https://t.me/barcafami...

«Барселона» разгромила «Леванте» и вернулась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. Жоау Канселу провел свой лучший матч после возвращения.

Мы в телеге - https://t.me/barcafami...

Футболки «Барсук» – https://t.me/BFsuk

Форма «Барселоны» – https://t.me/BarcaFami...

Форма других клубов – https://t.me/FootballF...

Barca Family Office – https://t.me/tribute/a...

Barca Family News - https://t.me/BarcaFami...

Мемселона – https://t.me/Memcelona