Вадим Шипачёв — почему ушёл из Минска, «Салават», Квартальнов и молодёжь
Большое интервью с Вадимом Шипачёвым — первое после его перехода в «Салават Юлаев».
Поговорили о первых днях Вадима в «Салавате», уходе из Минска, Квартальнове, Панине, молодых игроках и роли Шипачёва внутри команды. А дальше ушли шире хоккея: семья, дети, «медленный Шипачёв», секрет его передач, Жаровский, футбол и даже любимое пиво. Изначально договорились на 30 минут. В итоге Вадим сам предложил продолжить и мы проговорили почти час.
Большая благодарность FONBET за организацию пресс-тура в Уфу и возможность несколько дней полноценно работать на Кубке Республики Башкортостан. Благодаря этой поездке удалось записать сразу несколько больших интервью и сделать много другого хоккейного контента для проекта «Роман с Хоккеем».
Огромная благодарность ХК «Салават Юлаев» за организацию пресс-тура, помощь на протяжении всей поездки и специально выделенную для нашей работы ложу на «Уфа-Арене».
Отдельное спасибо Егору Бортникову, автору Telegram-канала «Ледовая Дружина». Без его участия это интервью с Вадимом Шипачёвым не состоялось бы.
TG «Ледовая Дружина» — https://t.me/ldhockey
А также благодарность уфимскому клубу за помощь в организации этой съемки.
Ещё больше материалов из Уфы
🏒 Виктор Козлов и Шелдон Ремпал — интервью перед стартом FONBET Кубка Республики Башкортостан, 17 августа
YouTube — https://youtu.be/tgCL4aIYcBQ?si=tGX_iesN-mwFsc8p
VK — https://vk.ru/wall-211319101_72622
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🏒 Девин Броссо — после матча с «Амуром», 20 августа
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VK — https://vk.ru/wall-211319101_72963
Вадим Шипачёв
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Таймкоды
00:00 — Что будет в выпуске
01:09 — Вадим Шипачёв приезжает на интервью
01:23 — Первое большое интервью с Вадимом Шипачёвым
01:57 — Первые эмоции от игры за «Салават Юлаев»
02:35 — Ремпал и другие легионеры «Салавата»
03:43 — Каким будет большинство «Салавата» с Шипачёвым?
06:57 — Почему Шипачёв не остался в минском «Динамо»?
09:02 — Мог ли Шипачёв вернуться в московское «Динамо»?
10:37 — Пинчук, Квартальнов и прощание с Минском
13:05 — Что сломалось у «Динамо» в серии с «Ак Барсом»?
15:57 — Почему перед переходом в Уфу Шипачёв позвонил Панину?
17:24 — Жизнь в Уфе: квартира, семья и питание
19:58 — Шипачёв вне льда: как он помогает партнёрам по команде
21:24 — «Коллектив — это 70% успеха команды»
23:30 — Почему у «Салавата» такой маленький тренерский штаб?
24:04 — Как Шипачёв зашёл в раздевалку и напихал молодым
25:36 — Матч года, благотворительность и хоккей летом
26:09 — Скучает ли Шипачёв по сборной России?
27:32 — Куда движется российский хоккей?
29:52 — Последний разговор с Дмитрием Квартальновым
31:06 — Как Квартальнов переживает поражения
32:29 — Старшая дочь Полина и семья Шипачёва
33:22 — Какой отец Вадим Шипачёв?
34:20 — Детский хоккей: талант, родители и давление на детей
38:36 — «Шипачёв медленный». Что Вадим думает об этом?
39:06 — В чём секрет тех самых передач Шипачёва?
41:25 — Тиктоки с дочкой и жизнь вне хоккея
42:09 — Футбол: Месси или Роналду?
43:07 — Кого Шипачёв считает сильнейшим игроком КХЛ?
44:06 — Первые впечатления от Александра Жаровского
45:05 — Егор Сучков и молодёжь «Салавата»
46:56 — Что Шипачёв думает о тех самых 33 секундах «Авангарда»?
48:11 — Топ-5 любимого пива Вадима Шипачёва
49:44 — Финал: «Ты меня, конечно, на час развёл»
Вадим Шипачёв — большое интервью после перехода в «Салават Юлаев». Почему легендарный нападающий КХЛ покинул минское «Динамо», мог ли оказаться в московском «Динамо», как проходил переход в Уфу и чего ждёт от нового сезона? Шипачёв — о Викторе Козлове, Дмитрии Квартальнове, Григории Панине, Василии Пинчуке, Никите Гусеве, Александре Радулове, Александре Жаровском, Егоре Сучкове, сборной России, семье, детском хоккее и будущем российского хоккея.
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