Большое интервью с Вадимом Шипачёвым — первое после его перехода в «Салават Юлаев».

Поговорили о первых днях Вадима в «Салавате», уходе из Минска, Квартальнове, Панине, молодых игроках и роли Шипачёва внутри команды. А дальше ушли шире хоккея: семья, дети, «медленный Шипачёв», секрет его передач, Жаровский, футбол и даже любимое пиво. Изначально договорились на 30 минут. В итоге Вадим сам предложил продолжить и мы проговорили почти час.

Большая благодарность FONBET за организацию пресс-тура в Уфу и возможность несколько дней полноценно работать на Кубке Республики Башкортостан. Благодаря этой поездке удалось записать сразу несколько больших интервью и сделать много другого хоккейного контента для проекта «Роман с Хоккеем».

Огромная благодарность ХК «Салават Юлаев» за организацию пресс-тура, помощь на протяжении всей поездки и специально выделенную для нашей работы ложу на «Уфа-Арене».

Отдельное спасибо Егору Бортникову, автору Telegram-канала «Ледовая Дружина». Без его участия это интервью с Вадимом Шипачёвым не состоялось бы.

TG «Ледовая Дружина» — https://t.me/ldhockey

А также благодарность уфимскому клубу за помощь в организации этой съемки.

Ещё больше материалов из Уфы

🏒 Виктор Козлов и Шелдон Ремпал — интервью перед стартом FONBET Кубка Республики Башкортостан, 17 августа

YouTube — https://youtu.be/tgCL4aIYcBQ?si=tGX_iesN-mwFsc8p

VK — https://vk.ru/wall-211319101_72622

🏒 Никита Зоркин — после матча с «Барысом», 17 августа

YouTube — https://youtu.be/MLTi2pMdD9w?si=_ZSR-Ln2hfyJvZK6

VK — https://vk.ru/wall-211319101_72651

🏒 Данил Алалыкин — после матча с «Ладой», 18 августа

YouTube — https://youtu.be/h85M1kyZJpw?si=JMOH80cKXwTaLZJs

VK — https://vk.ru/wall-211319101_72806

🏒 Девин Броссо — после матча с «Амуром», 20 августа

YouTube — https://youtu.be/mZZ8JlKr99w?si=UcM2pZP_sbuFa3Mp

VK — https://vk.ru/wall-211319101_72963

Вадим Шипачёв

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ХК «Салават Юлаев»

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Таймкоды

00:00 — Что будет в выпуске

01:09 — Вадим Шипачёв приезжает на интервью

01:23 — Первое большое интервью с Вадимом Шипачёвым

01:57 — Первые эмоции от игры за «Салават Юлаев»

02:35 — Ремпал и другие легионеры «Салавата»

03:43 — Каким будет большинство «Салавата» с Шипачёвым?

06:57 — Почему Шипачёв не остался в минском «Динамо»?

09:02 — Мог ли Шипачёв вернуться в московское «Динамо»?

10:37 — Пинчук, Квартальнов и прощание с Минском

13:05 — Что сломалось у «Динамо» в серии с «Ак Барсом»?

15:57 — Почему перед переходом в Уфу Шипачёв позвонил Панину?

17:24 — Жизнь в Уфе: квартира, семья и питание

19:58 — Шипачёв вне льда: как он помогает партнёрам по команде

21:24 — «Коллектив — это 70% успеха команды»

23:30 — Почему у «Салавата» такой маленький тренерский штаб?

24:04 — Как Шипачёв зашёл в раздевалку и напихал молодым

25:36 — Матч года, благотворительность и хоккей летом

26:09 — Скучает ли Шипачёв по сборной России?

27:32 — Куда движется российский хоккей?

29:52 — Последний разговор с Дмитрием Квартальновым

31:06 — Как Квартальнов переживает поражения

32:29 — Старшая дочь Полина и семья Шипачёва

33:22 — Какой отец Вадим Шипачёв?

34:20 — Детский хоккей: талант, родители и давление на детей

38:36 — «Шипачёв медленный». Что Вадим думает об этом?

39:06 — В чём секрет тех самых передач Шипачёва?

41:25 — Тиктоки с дочкой и жизнь вне хоккея

42:09 — Футбол: Месси или Роналду?

43:07 — Кого Шипачёв считает сильнейшим игроком КХЛ?

44:06 — Первые впечатления от Александра Жаровского

45:05 — Егор Сучков и молодёжь «Салавата»

46:56 — Что Шипачёв думает о тех самых 33 секундах «Авангарда»?

48:11 — Топ-5 любимого пива Вадима Шипачёва

49:44 — Финал: «Ты меня, конечно, на час развёл»

Вадим Шипачёв — большое интервью после перехода в «Салават Юлаев». Почему легендарный нападающий КХЛ покинул минское «Динамо», мог ли оказаться в московском «Динамо», как проходил переход в Уфу и чего ждёт от нового сезона? Шипачёв — о Викторе Козлове, Дмитрии Квартальнове, Григории Панине, Василии Пинчуке, Никите Гусеве, Александре Радулове, Александре Жаровском, Егоре Сучкове, сборной России, семье, детском хоккее и будущем российского хоккея.

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