Январский тренеропад в европейских топ-клубах продолжается. Вслед за Челси и МЮ свой ход сделал мадридский Реал, попрощавшись с Хаби Алонсо. В отличие от кейсов английских клубов, казалось, что Хаби в Реале ничего не угрожает, и он продолжит работу даже после неудачи в Суперкубке Испании. Однако, все решилось одним днем и уже в понедельник Алонсо был освобожден от исполнения обязанностей. В этом выпуске поговорим о том, кого можно назвать победителем, а кого проигравшим от ухода Хаби Алонсо из мадридского Реала.