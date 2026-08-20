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Рубин – Спартак | Победная раздевалка
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«Вы играли за счёт страсти, за счёт энергии! С победой!»
Врубаем победную раздевалку!
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