Главная
Все видео
ТВ СТАРТ
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Футбол
FONBET КХЛ
TOP DOG
Нет доступа
Контент недоступен для вашего региона
Красивый гол Георгия Уридии в ворота Нефтехимика
Футбол
PARI Первая лига
Нефтехимик
+2
Pari Первая лига, 11-й тур, Волга – Нефтехимик (1:4)
Похожие видео
00:17
Голешник из Первой лиги – вратарь просто проводил мяч взглядом!
01:18
Лишили гола из-за фола последней надежды – сам же забил с пенальти!
00:25
Эффектный гол Максима Воронова Волге
00:30
Эпично попал со штрафного – и запустил камбэк Волги!
01:08
Шикарный гол Факела – вогнал мяч с сумасшедшей скоростью!
01:06
Супергол Ивана Енина – как же красиво зарядил издали!