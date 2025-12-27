Сборная Испании – главный гегемон и тактический трендсеттер 2010-х. Висенте Дель Боске отлично распорядился великим поколением футболистов и выиграл чемпионат мира и Европы. На Евро-2012 испанцы запустили тренд, который поначалу сильно критиковали, но потом распробовали и стали очень часто использовать. «Фурия Роха» играла БЕЗ центрального нападающего. Полузащитники, полузащитники и ещё раз полузащитники – всё строилось вокруг них. И это сработало!

Испанцы великолепно прошли весь турнир, а в финале грохнули Италию – 4:0. Ту самую Италию, которая в 2011-м и натолкнула Дель Боске на идею играть без нападающих. К слову, итальянцы, несмотря на крупное поражение в финале, тоже отлично себя показали и тоже запустили важный тактический тренд. Его лицом стал Андреа Пирло.

На связи комната тактики «Футбольного клуба». Ныряем в сладкие 2010-е – одну из лучших эпох в истории игры!