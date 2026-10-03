Сэр Алекс Фергюсон вспоминает матчи, которые сыграли особую роль в его жизни и карьере.

Для своей новой книги Games of My Life легендарный тренер выбрал 21 игру — от первых футбольных воспоминаний ещё в юности до великих матчей «Манчестер Юнайтед».

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