Арсенал не замечает соперников, Ман Сити чуть не облажался, а Ливерпуль, Челси и Юнайтед теряют очки

Арсенал не замечает соперников, Ман Сити чуть не облажался, а Ливерпуль, Челси и Юнайтед теряют очки

Юрген Клопп поздравил Пепа Гвардиолу с 1000-м матчем в тренерской карьере

Юрген Клопп поздравил Пепа Гвардиолу с 1000-м матчем в тренерской карьере

Слот: «Болельщики больше не получают удовольствие от футбола»

Слот: «Болельщики больше не получают удовольствие от футбола»

Фанат Пэлас издевается над Ливерпулем: не дает автобусу ехать, пока завязывает шнурки

Фанат Пэлас издевается над Ливерпулем: не дает автобусу ехать, пока завязывает шнурки

01:07:59