Соревнования на полной дистанции триатлона – одни из самых сложных испытаний на выносливость. Дистанцию в 3,8 км плавания, 180 км на велосипеде и марафон 42,2 км чемпионы IRONMAN уже много лет пытаются пройти быстрее 7 часов. 5 июня 2022 года наконец-то появились четыре героя, решивших бросить вызов возможностям человеческого организма. На специальной гонке Phoenix Sub7 и Sub8 Джо Скиппер и Кристиан Блюмменфельт, Никола Спириг и Кэт Мэтьюз попытались пробить рекордное время – 7 часов для мужчин и 8 часов для женщин.