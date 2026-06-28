Борьба за титул лучшего бомбардира ЧМ-2026 началась уже с первого тура. Поблагодарим за это Месси, Кейна и Мбаппе. Если эти голевые машины продолжат забивать в таком же темпе – то с учетом нового формата вполне могут побить рекорд по количеству мячей на одном турнире – нужно преодолеть отметку в 13 голов. Именно столько забил лучший бомбардир мундиаля в 1958 году. Представьте как долго держится рекорд. В этом ролике мы с вами вспомним тех, кто отличался больше всех на каждом турнире и узнаем, как сложилась их судьба. Были ли в числе топовых голеодоров мундиалей залетные персонажи? Или только суперзвезды? Погнали изучать!