Главная
ЧМ-2026
ТВ-каналы
Все видео
ТВ СТАРТ
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Футбол
Регби
Первое интервью ЮРИ ТИЛЕМАНСА в Манчестер Юнайтед | Интервью на русском языке 🔴 Манчестер Юнайтед
Футбол
Интервью
Манчестер Юнайтед
+4
Первое интервью Юри Тилеманса на русском языке
Похожие видео
22:09
Каземиро в гостях у Рио Фердинанда | Интервью на русском языке 🔴 Манчестер Юнайтед
20:15
Каземиро: еще один сезон в Манчестер Юнайтед? | Интервью на русском языке 🔴 Манчестер Юнайтед
12:12
Бруну Фернандеш о награде лучшем игроку, Райсе и АПЛ | Интервью на русском языке 🔴 Манчестер Юнайтед
41:56
Райан Гиггз и Патрис Эвра в гостях у Рио Фердинанда | Интервью на русском языке
02:05:18
Большой подкаст о финансовом состоянии Манчестер Юнайтед 🔴 В гостях Алексей Бронюк
01:27:11
Бруну Фернандеш: о критике, семье, рекордах | Большое интервью на русском языке 🔴 Манчестер Юнайтед