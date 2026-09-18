Transfermarkt на русском языке: https://t.me/transfermarktru

В этом ролике мы снова вместе с друзьями из Transfermarkt разбираем рынок – на этот раз всей Лиги чемпионов. «Ман Сити» провел самое дорогое окно в истории футбола. ПСЖ, наоборот, много продавал. «Лилль» снова заработал на рынке более 120 млн евро, «Лейпциг» – больше 100. «Комо» еще два года назад играл в Серии Б, а теперь собирает состав на полмиллиарда. ЛАСК впервые вышел в Лигу чемпионов, отыграв 0:3 у «Селтика». «Слован» доверил команду Яя Туре. А «Сабах» вообще существует только с 2017 года. Расставим 36 участников от самого дешевого состава к самому дорогому, найдем самых дорогих футболистов в каждой команде, заценим, как клубы изменились за календарный год и поговорим о летних трансферах. Будет интересно, поехали!

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