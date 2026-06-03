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Что Карпин говорит на тренировках? Микрофон всё записал | Сборы. День 11

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МИКРОФОН НА КАРПИНЕ: ЧТО ТРЕНЕР СБОРНОЙ ГОВОРИТ В РАЗДЕВАЛКЕ И НА ПОЛЕ | Россия – Мали

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Сборы. День съёмок: Карпин и Ларин в новом промо сборной России

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Сборы. День 17. Ибрагимов и русские традиции, дворовая ошибка Сергеева и автографы в Калининграде

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Сборы. День 2. Семин и дилемма Миранчуков, сборная на Суперфинале и обсуждение сборной Египта

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