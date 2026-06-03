Что Карпин говорит на тренировках? Микрофон всё записал | Сборы. День 11
МИКРОФОН НА КАРПИНЕ: ЧТО ТРЕНЕР СБОРНОЙ ГОВОРИТ В РАЗДЕВАЛКЕ И НА ПОЛЕ | Россия – Мали
Сборы. День съёмок: Карпин и Ларин в новом промо сборной России
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Сборы. День 1. Диалоги о рыбалке, билеты на «Спартак» – «Краснодар» и мудрость Бышовца