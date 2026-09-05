Каррик хорош, но пока не дотягивает до уровня «Манчестер Юнайтед»🔴 Николай Николаев @zhak_fresqo
🎙 Друзья, встречайте новый выпуск подкаста «Беседа Театралов». Гостем выпуска стал Николай Николаев.
Вас ждёт максимально драйвовое обсуждение самых актуальных вопросов - и всё это исключительно о «Манчестер Юнайтед».
Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра!
Участники подкаста:
👦Николай Николаев
👦Амир Эдигаров
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#TheatreOfDreams #каррик #манчестер_юнайтед