Жозе Моуринью в ярости от судейства в дерби🔴 Голос футбола
Жозе Моуринью не сдержал эмоций после поражения «Реала» от «Атлетико» в мадридском дерби.
Главный тренер мадридского клуба пришёл на пресс-конференцию с распечатанными кадрами двух эпизодов, которые, по его мнению, должны были закончиться удалениями игроков «Атлетико».
Моуринью отдельно показал жёсткий фол Кристиана Ромеро на Джуде Беллингеме и эпизод с Ли Кан Ином и Федерико Вальверде. При этом уже во втором тайме «Реал» сам остался вдесятером после удаления Дина Хёйсена.
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