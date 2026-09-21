Жозе Моуринью не сдержал эмоций после поражения «Реала» от «Атлетико» в мадридском дерби.

Главный тренер мадридского клуба пришёл на пресс-конференцию с распечатанными кадрами двух эпизодов, которые, по его мнению, должны были закончиться удалениями игроков «Атлетико».

Моуринью отдельно показал жёсткий фол Кристиана Ромеро на Джуде Беллингеме и эпизод с Ли Кан Ином и Федерико Вальверде. При этом уже во втором тайме «Реал» сам остался вдесятером после удаления Дина Хёйсена.

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