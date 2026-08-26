Смотрите новый выпуск «Двойки»!

В нём ведущие Александр Седов и Никита Гиль вместе с главным тренером «Broke Boys» Андреем Ещенко обсудили его период работы в «Кубани», вспомнили его карьеру игрока в «Спартаке» «Локомотиве» и «Анжи», сравнили уровень медиакоманд и коллективов 2А и подвели итоги 6-го тура LEON Второй лиги А.

Не оставили вас без очередного раунда нового конкурса прогнозов на предстоящий тур LEON Второй Лиги А.