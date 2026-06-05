#Квартальнов #Локомотив #КХЛ

Большой авторский разбор одного из главных назначений межсезонья — Дмитрий Квартальнов в «Локомотиве». Почему это не просто новость, а многослойная история про тренера, который много лет идет к Кубку Гагарина, и чемпионскую команду, которая уже два года подряд берет трофей.

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В этом видео разбираю минский этап Квартальнова, его сильные и слабые стороны, роль Юрия Яковлева, наследие Боба Хартли, историю с десятью расторжениями контрактов и главный вопрос: может ли именно нынешний Ярославль стать для Дмитрия Вячеславовича лучшим шансом в карьере на первый Кубок Гагарина.

Плюс — почему в «Локомотиве» минусы Квартальнова могут быть сглажены самой системой, где риски все равно остаются, как новый штаб будет распределять нагрузку лидеров и может ли чемпионский состав с Радуловым, Исаевым, Суриным и зрелым костяком стать еще сильнее.