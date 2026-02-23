Полиция избила дубинками фанатов Осасуны после матча с Реалом

Полиция избила дубинками фанатов Осасуны после матча с Реалом

Майкл Кайоде узнал пол ребенка после вброса аута – на гендер-пати на стадионе

Майкл Кайоде узнал пол ребенка после вброса аута – на гендер-пати на стадионе

Инфантино надел красную бейсболку с надписью «США» на заседании Совета мира

Инфантино надел красную бейсболку с надписью «США» на заседании Совета мира

02:44:55