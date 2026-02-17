Сезон Английской Премьер-Лиги в самом разгаре – Арсенал и Манчестер Сити сохраняют интригу в борьбе ученика и учителя за чемпионский титул, а в борьбе за лигочемпионские позиции не менее жарко. Это значит, что пора поговорить про концовку сезона!

Никита Ковальчук, Артем Таран и Кирилл Михайлов прошлись по основным темам. Что может помешать Артете взять титул? Вышел ли Манчестер Сити на свой весенний уровень? Почему Манчестер Юнайтед не поддерживает Каррика? Как руководству Ливерпуля решить диллему Слот/Алонсо? Ну и готов ли Челси Росеньора к сложнейшему календарю?

А еще мы поговорили про перспективы команд АПЛ в Лиге Чемпионов. Короче, обсудили практически все, залетайте

