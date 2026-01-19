Очередная неделя европейского футбола позади, а значит пришло время подвести ее итоги. Но на этот раз вас ждет приятный сюрприз: география выпуска расширится, ведь обойти вниманием резонансный финал Кубка Африки невозможно. Выражаем огромную благодарность Садио Мане и Браиму Диасу за шикарный инфоповод!

Намеренно ли лидер сборной Марокко «запорол» тот самый пенальти? Как Майкл Кэррик сумел победить безупречный «Сити» Гвардиолы? Почему «Сантьяго Бернабеу» освистал своих любимцев во время матча с «Левнте»? Почему «Реал Сосьедад» выдал очередной «матч жизни» против «Барселоны»? Какой футболист ПСЖ забил гол-претендент на Премию Пушкаша?

О главных футбольных событиях недели вам снова расскажет Тимофей Синявский. Это «Футбольный клуб», мы начинаем!

