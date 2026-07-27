На благотворительном «Матче года — 2026» в Санкт-Петербурге удалось наконец-то поговорить с Артемом Галимовым. Обычно он не слишком любит интервью, но на этот раз получился легкий, живой и местами очень смешной разговор.

Обсудили новый контракт, будущее в «Ак Барсе», атмосферу внутри команды Михаила Сергачева, Александра Овечкина, ресторан Артема в Казани, любимые хоккейные паблики, а также получили небольшой инсайд о том, когда решится вопрос с его новым контрактом.

Большая благодарность моим друзьям из FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем».