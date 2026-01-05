В новом выпуске «Двух Трибун» обсуждаем одно из самых громких и противоречивых решений сезона – увольнение Энцо Марески из «Челси»

Очередная смена тренера в Лондоне снова ставит вопрос: что вообще происходит с клубом? Команда играет нестабильно, результаты не устраивают ни болельщиков, ни боссов, а времени на работу Мареске так и не дали

Разбираем причины увольнения, анализируем, как это решение вписывается в общую логику последних лет «Челси», и пытаемся понять: это паника или всё-таки продуманный шаг, который должен сработать в будущем?

#Футбол #ДвеТрибуны #КартавыйНик