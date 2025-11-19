Главная
Все видео
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Футбол
Шанхай Слуцкого
FONBET КХЛ
Роналду встретился с Трампом в Белом доме
Футбол
Медиа
Криштиану Роналду
Источник: официальный аккаунт Белого дома
Похожие видео
00:22
Трамп играет в футбол с Роналду – выложил президент
00:47
Роналду о завершении карьеры
39:12
Интервью Криштиану Роналду – Пирсу Моргану. 1-я часть
00:16
Роналду не мечтает выиграть ЧМ
00:24
В столице Гаити празднуют выход сборной на ЧМ
02:31
Реал спрятал поле под Сантьяго Бернабеу – для первого испанского матча НФЛ