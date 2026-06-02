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В День защиты детей футболисты сборной России сыграли со школьниками в Новогорске. Участники проекта «Футбол в школе» встретились с Круговым, Умяровым, Ибрагимовым, Миранчуком и Митрюшкиным. Перед этим команда Валерия Карпина провела насыщенную тренировку на поле.

В новом выпуске дневника сборов:

— каким футбольным хитростям детей учил Амир Ибрагимов

— как Антон Миранчук провёл разминку для школьников

— какую установку перед тренировкой дал Валерий Карпин

— кто оказался самым точным после тренировки

— почему один из участников расплакался после футбольного матча

— что нужно делать, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед»

Смотрите новый выпуск дневника сборов!

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