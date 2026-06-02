Сборы. День 10. Как попасть «Манчестер Юнайтед», тренировка с детьми и хитрости Ибрагимова
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В День защиты детей футболисты сборной России сыграли со школьниками в Новогорске. Участники проекта «Футбол в школе» встретились с Круговым, Умяровым, Ибрагимовым, Миранчуком и Митрюшкиным. Перед этим команда Валерия Карпина провела насыщенную тренировку на поле.
В новом выпуске дневника сборов:
— каким футбольным хитростям детей учил Амир Ибрагимов
— как Антон Миранчук провёл разминку для школьников
— какую установку перед тренировкой дал Валерий Карпин
— кто оказался самым точным после тренировки
— почему один из участников расплакался после футбольного матча
— что нужно делать, чтобы играть за «Манчестер Юнайтед»
Смотрите новый выпуск дневника сборов!
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