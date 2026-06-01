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Тренер ФК «10» Лактионов вышел из себя, когда увидел, что голкипер переоделся вперерыве
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Источник: ютуб-канал ФК «10»
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