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0:00 - КВЯКБ

2:36 - Привет!

3:20 - Как дела обстоят в Страсбуре? Почему там не любят БлюКо?

9:09 - А в чем претензии фанов Страсбура к Эмеге?

13:34 - Как провел работу Росеньор, а как О'Нил?

16:11 - А что там у нового тренера? Кажется, все плохо...

19:12 - Как дела у тех, кто играл в Страсбуре в прошлом году? В первую очередь Барко и Пендерс

24:29 - Слабые стороны Барко

26:46 - Хвалим Пендерса

29:56 - История Хаби Алонсо в Байере с опытными игроками. В Челси будет что-то похожее?

35:15 - Хвалю Уэлбека и задаемся вопросами про Чаваррию

46:11 - Какая пара опорников предпочтительная у Алонсо в Челси?

53:10 - Алонсо в Челси это риск для Хаби? И почему не Ливерпуль?

57:39 - Кто должен выбирать новичков: тренер или спортдиры?

1:05:30 - Лучший трансфер Челси этим летом?

1:11:00 - Обсуждаем Палестру как аналог Фримпонга

1:15:38 - Детали по Лакруа в Вольфсбурге и наблюдения относительно Пэлас

1:21:00 - Тосин безнадежен...

1:25:30 - Челси попадет в ЛЧ в первом же сезоне Алонсо?

1:31:00 - Середняки в Англии все сильнее

1:32:02 - Трудности есть даже у Арсенала. Обсуждаем шансы топ-команд в АПЛ

Наш паблик о Челси ВК: https://vk.com/breakevens

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Московский фан-клуб Челси: https://t.me/moscow_blues

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