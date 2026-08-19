BREAKSCAST #36 ft Артем Денисов: ЧЕЛСИ СТАНЕТ НОВЫМ БАЙЕРОМ? ПОЧЕМУ BLUECO НЕНАВИДЯТ В СТРАСБУРЕ?
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0:00 - КВЯКБ
2:36 - Привет!
3:20 - Как дела обстоят в Страсбуре? Почему там не любят БлюКо?
9:09 - А в чем претензии фанов Страсбура к Эмеге?
13:34 - Как провел работу Росеньор, а как О'Нил?
16:11 - А что там у нового тренера? Кажется, все плохо...
19:12 - Как дела у тех, кто играл в Страсбуре в прошлом году? В первую очередь Барко и Пендерс
24:29 - Слабые стороны Барко
26:46 - Хвалим Пендерса
29:56 - История Хаби Алонсо в Байере с опытными игроками. В Челси будет что-то похожее?
35:15 - Хвалю Уэлбека и задаемся вопросами про Чаваррию
46:11 - Какая пара опорников предпочтительная у Алонсо в Челси?
53:10 - Алонсо в Челси это риск для Хаби? И почему не Ливерпуль?
57:39 - Кто должен выбирать новичков: тренер или спортдиры?
1:05:30 - Лучший трансфер Челси этим летом?
1:11:00 - Обсуждаем Палестру как аналог Фримпонга
1:15:38 - Детали по Лакруа в Вольфсбурге и наблюдения относительно Пэлас
1:21:00 - Тосин безнадежен...
1:25:30 - Челси попадет в ЛЧ в первом же сезоне Алонсо?
1:31:00 - Середняки в Англии все сильнее
1:32:02 - Трудности есть даже у Арсенала. Обсуждаем шансы топ-команд в АПЛ
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