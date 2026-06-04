Свимран – это классный способ разнообразить тренировочный процесс для бегуна, пловца и триатлета. А еще это вид спорта, где нужно проходить много этапов плавания и бега подряд, без переодевания в транзитной зоне как в триатлоне.

Мы поговорили с Марией Гостевой, чемпионкой России по триатлону на средней дистанции 2021 года и чемпионка России на длинной дистанции 2022 года, об отличиях свимрана от триатлона, о том, как встроить его в триатлонную подготовку и в чем кайф этого вида спорта.