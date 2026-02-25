Берсерк VS Сульгин | TOP DOG 41, Новосибирск
TOP DOG: Prospect 30. Турнир состоится 14 марта в 19:00. Москва, площадка УСК «Крылья Советов».
Турниры Prospect — шаг туда, где начинаются большие истории. Это не ожидание, это шанс, который забирают любой ценой. Именно здесь самые мотивированные бойцы дерутся за контракт с организацией и имя, которое однажды будут скандировать трибуны. Зрители увидят бои не только непредсказуемых дебютантов, но и тех, кто уже успел заявить о себе в кулачных боях.
Все поединки формата Prospect проходят по регламенту кулачных боёв в 4-х унцовых перчатках.
*Вход 16+
