BetBoom матчи сборной России с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго были анонсированы промо-роликом с участием главного тренера команды Валерия Карпина и актёра «Квартета И» Камиля Ларина.

Смотрите бэкстейдж со съёмочной площадки и узнаете:

— как герои учили текст

— сколько раз репетировали сцены

— что обсуждали перед съёмками

— с какими трудностями столкнулись в Новогорске

— что вошло в подборку неудачных дублей

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#СборнаяРоссии #Карпин #Ларин