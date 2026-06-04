Сборы. День съёмок: Карпин и Ларин в новом промо сборной России
BetBoom матчи сборной России с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго были анонсированы промо-роликом с участием главного тренера команды Валерия Карпина и актёра «Квартета И» Камиля Ларина.
Смотрите бэкстейдж со съёмочной площадки и узнаете:
— как герои учили текст
— сколько раз репетировали сцены
— что обсуждали перед съёмками
— с какими трудностями столкнулись в Новогорске
— что вошло в подборку неудачных дублей
Включайте, ставьте лайки и подписывайтесь на канал!
#СборнаяРоссии #Карпин #Ларин