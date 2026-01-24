Дро променял Ханси Флика на Луиса Энрике
«Барселона» отдает Марка-Андре тер Стегена в аренду в «Жирону». «Бара» продолжит платить 90% зарплаты вратаря и рискует остаться без подмены в заключительной части сезона.
