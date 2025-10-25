03:49

За что Легион так зол на судью? Хайлайты матча с Дружбой (0:3)

00:51

«Хочу поздравить бабушку – у нее юбилей, эта победа для нее». Милое послание игрока Динамо СПб

00:28

Игрок Сочи-2 из-за волнения не смог дать интервью после матча с Динамо-2 Махачкала (2:1). LEON Вторая лига Б, 1-й тур

00:15

«Если бы третий Зидан забил, было бы нормально». Яркий Канчельскис

01:41

«Пошли на хитрость – забили в самом конце, чтобы не отыгрались». Гениальный план вратаря Череповца против Балтики-2!

00:48