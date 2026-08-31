Ламин Ямаль очень хочет забить | Барселона - Атлетик 2:0
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«Барса» обыграла «Атлетик Бильбао» со счетом 2:0 благодаря голам Рафиньи и Фермина Лопеса. Ламин Ямаль нанес 7 ударов по воротам соперника, но так и не смог забить.
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00:00 - Начало
00:11 - Флик распределяет нагрузку
03:33 - Хави Эспарт вне конкуренции
05:45 - Родри монстр чтения
09:01 - Эго Ламина Ямаля
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