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«Барса» обыграла «Атлетик Бильбао» со счетом 2:0 благодаря голам Рафиньи и Фермина Лопеса. Ламин Ямаль нанес 7 ударов по воротам соперника, но так и не смог забить.

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00:00 - Начало

00:11 - Флик распределяет нагрузку

03:33 - Хави Эспарт вне конкуренции

05:45 - Родри монстр чтения

09:01 - Эго Ламина Ямаля

#чм #футбол #рафинья #гол #ямаль