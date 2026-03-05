Совсем недавно всех шокировал внезапный бойкот Роналду. Португалец разозлился на владельцев «Аль-Насра» из-за того, что те недостаточно вкладываются в клуб, да еще и задерживают зарплату.

Конфликт уладили быстро — Криш пропустил всего три игры. Но бывали случаи и серьезнее. В новом топе вспоминаем игроков, которые в один момент отказывались играть в командах. Причем, не из-за возможного трансфера в другой клуб!

