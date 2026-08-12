«Барса» жмет деньги, трансферы АПЛ, куда Мудрика и Сатпаева? | #ВыдалБазу
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Вован вернулся из аренды в Таиланд и готов снова радовать вас яркой аналитикой. Ну, и Васант тоже не отстает! Разбираем трансферы главных топ-клубов и слухи и отвечаем на ваши вопросы.
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#мячproduction #выдалбазу #мячshow
0:00 – В этом выпуске
0:34 – Трансферы «Барселоны»
3:06 – Ферран в ПСЖ
4:44 – Араухо в «Ливерпуле»
6:16 – Диоманде в «Реале»
8:24 – Перестройка «Фиорентины»
9:28 – Новички «Аякса»
10:41 – Продление Винисиуса
12:47 – Йылдыз и «Арсенал»
14:03 – «Арсенал» – фаворит АПЛ?
15:35 – «Золотой мяч» для ослов
15:53 – Вован покутил в Таиланде
16:52 – Главный мегатрансфер лета
18:27 – МЮ, где новички?
19:33 – Лаймер или Нмеча для «Баварии»?
20:33 – Будущее Сатпаева
21:12 – А куда Мудрика?
22:05 – Аклиуш сильнее Барколя?
22:47 – Эспи – топ-трансфер
23:19 – Бруну Гимараэс в «Арсенале»
24:21 – Судзуки и Сафонов
25:28 – Ждем МЮ на топ-уровне?
25:54 – Батраков и «Галатасарай»
27:10 – Реальная стоимость Ямаля
27:41 – Трансферы «Реала» – лучшие
28:10 – Маркиньос переоценен?
29:00 – Холанд при Мареске
29:51 – Араухо – легенда «Барселоны»?
30:06 – Вован возглавит сборную Таиланда?
30:42 – Индия – Бразилия
32:05 – Блиц