АРСЕНАЛ победил ЧЕЛСИ! Эвертон остановил МЮ | Обзор матчей АПЛ
Арсенал обыграл Челси, Эвертон отобрал очки у МЮ — разбираем главные события тура АПЛ! Большой обзор матчей: английская Премьер-лига, ключевые моменты, герои, ошибки и главные выводы после игр. Михаил Горячев на канале FootballMike обсуждают, почему «Арсенал» оказался сильнее «Челси» и что снова помешало «Манчестер Юнайтед» победить.
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Арсенал — Челси
— почему «Арсенал» выиграл лондонское дерби
— что стало ключевым фактором матча
— как команда Артеты справилась с «Челси»
— что получилось и не получилось у команды Хаби Алонсо
— главные герои встречи
— насколько серьёзно выглядит «Арсенал» в борьбе за чемпионство
Эвертон — Манчестер Юнайтед
— почему МЮ снова потерял очки
— за счёт чего «Эвертон» смог остановить команду Каррика
— что происходило с игрой «Юнайтед»
— главные проблемы и позитивные моменты МЮ
— насколько закономерен итоговый результат