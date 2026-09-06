Арсенал обыграл Челси, Эвертон отобрал очки у МЮ — разбираем главные события тура АПЛ! Большой обзор матчей: английская Премьер-лига, ключевые моменты, герои, ошибки и главные выводы после игр. Михаил Горячев на канале FootballMike обсуждают, почему «Арсенал» оказался сильнее «Челси» и что снова помешало «Манчестер Юнайтед» победить.

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Арсенал — Челси

— почему «Арсенал» выиграл лондонское дерби

— что стало ключевым фактором матча

— как команда Артеты справилась с «Челси»

— что получилось и не получилось у команды Хаби Алонсо

— главные герои встречи

— насколько серьёзно выглядит «Арсенал» в борьбе за чемпионство

Эвертон — Манчестер Юнайтед

— почему МЮ снова потерял очки

— за счёт чего «Эвертон» смог остановить команду Каррика

— что происходило с игрой «Юнайтед»

— главные проблемы и позитивные моменты МЮ

— насколько закономерен итоговый результат