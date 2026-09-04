Давненько мы с вами не говорили об испанском футболе. Ведущий «Футбольного клуба» Денис Алхазов решил исправить эту вопиющую несправедливость и в красках рассказал о главных событиях старта сезона Ла Лиги 26/27.

В чем заключается главная сила Рафиньи? Чего ждать от «Реала» под руководством Жозе Моуринью? Как себя проявляют новички мадридского «Реала»? Действительно ли Диего Симеоне в обиде на Хулиана Альвареса? Кто главный фаворит на чемпионство в предстоящем сезоне?

Заинтригованы? Тогда скорее включайте новый выпуск «Футбольного клуба»!

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Ведущий выпуска:

Денис Алхазов

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00:00 Сегодня говорим об испанском футболе!

00:27 Качественные трансферы «Атлетико»

04:07 Почему Альварес остался в Мадриде?

05:30 Полная хронология трансферной саги Хулиана

06:14 Конфликт «Барселоны» и «Атлетико»

10:07 Симеоне разочаровался в Альваресе?

11:08 «Реал» пытался всех спровоцировать

12:01 Как поживает «Реал» на старте сезона?

14:41 В чем философия игры «Реала»?

17:00 Флик переизобрел Рафинью

18:54 Что дадут «Барселоне» Гордон, Адейеми и Жезус?

20:33 Моуринью снова развяжет войну?

21:45 «Депортиво» и Обамеянг – очаровывают!