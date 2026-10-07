Ханси Флик начинает с начала
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Матчи Лиги наций завершены и теперь футболисты возвращаются в «Барселону», чтобы продолжить сезон. Ханси Флику предстоит большая работа.
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