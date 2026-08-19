ТАКОЙ ФУТБОЛ в эфире!

- «Зенит» разгромил «Динамо» 3:0, но всё равно получил порцию критики: и футбол не тот, и статистика за соперником, и вообще - повезло. Честно разбираем игру.

Итальянский футбол крутится вокруг Санкт-Петербурга: Роберто Манчини снова у руля сборной, а Лучано Спаллетти — кризисный менеджер в «Ювентусе». О футбольной Италии настоящего, о том, с кем Петербург спорит за лучшего российского игрока и почему Артём Карпукас в «Зените» - это хорошо, говорим с экспертом по международному футболу Георгием Кудиновым.